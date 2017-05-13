毒蟲檢舉女友吸毒 忘了自己也吸毒

毒鴛鴦吸毒吸昏頭，互咬對方吸毒。（王揚傑翻攝）

無業40歲呂姓男子與36歲黃姓女友同居新北市板橋大觀路公寓，昨（12）日晚間2人在住處內吸食安非他命，黃女疑因吸毒後情緒失控，怒罵男友不工作吃軟飯，呂男也因吸毒吸昏頭，竟打110報警檢舉女友吸毒，板橋警分局員警到場，呂男立刻指證黃女吸毒，黃女馬上回擊，向員警供出他們是一起吸毒，警方遂將2人都帶回訊問，偵訊後以毒品罪嫌移送法辦。

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(中時)