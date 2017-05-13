曾做世足LED看板 光磊科技冠名贊助台體男足
台灣足球首次有科技業與甲級球隊進行建教合作，大專勁旅台灣體大13日與光磊科技正式簽下贊助備忘錄，未來將以「台體光磊」為名出征企業甲級足球聯賽。其實光磊與足球早有淵源，2006德國世足賽的LED看板，就是由光磊代工製造。
「其實我們和足球以及運動產業很有淵源，在國際運動場館有豐富經驗，這次與台體合作算是一個新的起點，」光磊科技董事長王虹東表示，初步合作就是提供台體男足經費與獎學金，也不排除未來若台灣足球真的邁向職業化，有更進一步的可能性。
台灣體大曾經創下大專足球聯賽公開組男一級5連霸紀錄，培養出「台灣一哥」陳柏良等足球好手。台體在本屆大專聯賽拿下第4名，於首屆台甲聯賽踢完前14戰，則以6勝4和4敗、積分22暫居第4位。
創立30多年的光磊科技則以製造發光元件著稱，除了2006世足賽接獲飛利浦代工訂單，今年3月亞洲盃資格賽，在台北田徑場令觀眾耳目一新的電子廣告看板，也出自光磊科技。
台體也成為國內男足除台電、大同兩支老牌社會對外，因今年開辦台甲聯賽而獲得企業冠名的4支球隊之一，輔仁大學、國家儲訓、銘傳大學先前分別敲定與航源事業、泰達運動顧問、立勝工業的合作案。
(中時電子報)
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