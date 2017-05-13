疑試用捕鼠夾操作不當 7旬婦左手3手指遭夾傷

老婦被夾傷左手3根手指的補鼠夾。（陳慶居翻攝）

苗栗縣苑裡鎮70歲的湯姓老婦人，13日上午在試用家人買來的捕鼠器時，疑因力道不夠想要放開時，左手有3隻手指不慎被夾住，疼痛不已，連忙通報消防人員送醫，後來由消防隊員以破壞器材撐開，才讓她順利脫困，還好只有受到皮肉傷。

湯婦因家中有鼠患，家人從北部帶了2具捕鼠器回來，上午隨手拿來試用，沒想到可能操作不當，把自己左手夾住了，一度疼得大叫，家人見狀向消防分隊求助。

消防人員就近將她載到苑裡李綜合醫院急診室，醫師替她施打麻醉針減輕疼痛，消防隊員再用破壞器材撐開鐵夾，才讓她脫困，還好只是其中3根手指受到皮肉傷。

(中時)