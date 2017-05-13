嘉義大林模範母親 十八般武藝樣樣精通

大林鎮表揚模範母親。（余信賢攝）

「媽，您太強大了！」以前小學生寫作文歌頌母愛，都會說媽媽有三頭六臂，這樣的形容即使在現代社會中，依然沒有改變。綜觀大林鎮模範母親事跡列表，媽媽們十八般武藝樣樣精通，真是名符其實的｢萬能媽媽王」。

大林鎮106年度慶祝母親節暨模範母親表揚活動於5月13上午8時20分在三和國小舉行，典禮開始，由今年的26位模範母親代表走紅地毯揭開序幕，聚焦偉大而辛勞的媽媽們，將榮耀歸於她們，甫上任不久的大林鎮代理鎮長葉和平鎮長也邀請媽媽們一起來個大合照，捕捉象徵永恆與美麗的母愛光輝。

葉鎮長在活動中，與模範母親代表切蛋糕慶祝，在播放每位媽媽的感人影片時，鎮長也逐桌致贈康乃馨鮮花，祝賀每一位母親。葉鎮長表示；看了今年每位模範母親的故事，細數每一位媽媽撫育子女的心路歷程，讓人特別感動。

今年接受縣表揚的大糖里模範母親呂香蘭媽媽，除了教養孩子，也是位在教育界服務三十多年的老師，把每一位學生都當自己兒子那樣用心教導，作育英才無數，為人和善可親，夫婦倆協助大糖里社區發展協會，出錢出力不遺餘力，敦親睦鄰造福鄉里。

義和里江謝素蘭媽媽，八七水災時，遭大水沖走，幸而大難不死，讓她更珍惜寶貴生命，並樂於助人；也是曾獲大林好人好事代表、萬國戲院重建之推手江明赫的母親，良好的身教言教讓孩子們都有優質表現，行公益之事回饋家鄉，實是母儀典範。

溫馨母親節，每位母親都是支持家庭的溫暖力量，葉鎮長感謝所有的母親對家庭、對家鄉、對社會的卓越貢獻，也祝福每位媽媽、每個人，都能在大林這個友善舒適的美好環境裡，平安健康、幸福快樂。

(中時)