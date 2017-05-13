建新食品進駐大學育成中心 開發銀髮營養即食食品

彰化在地企業建新食品總經理張美麗將與大葉大學育成中心攜手產學合作，開發銀髮族的營養即時品，大葉副校長葉釋仁（左四)樂見其成。(校方提供)

建新食品公司進駐大葉大學育成中心，與藥用植物與保健學系助理教授李柏憲產學合作，合力研發適合食用銀髮族的營養蔬果食品，以符合越來越多社會素食人口與銀髮族群的即食食品需求。

副校長葉釋仁表示，建新食品工業公司是彰化在地企業，產品行銷歐美、東南亞、大洋洲等數國；雙方攜手產學合作，校方除將協助營養成分、產品安定性分析，李柏憲教授帶領的研發團隊也會針對銀髮族群，開發新口味、新口感的蔬食即食食品，讓阿公阿媽在正餐與正餐之間，仍可吃點容易咀嚼的即食點心，補充營養跟體力。

建新食品總經理張美麗指出，創立於1965年的建新食品，已是超過50年的在地老企業，但產品卻一點都不老，且不斷隨著現在的健康飲食趨勢而調整口味，提供天然、美味、健康的食品。

藥保系助理教授李柏憲說，根據研究預估，約2029年台灣就將進入超高齡社會，65歲以上人口將超過20％，銀髮族隨著生理變化，咀嚼吞嚥能力會降低，加上味蕾退化，味覺變遲鈍，飲食一不小心就會吃得太鹹或太甜，若能透過吃下肚的食品把關，為長輩把營養調配好，就能減少因為重口味所衍生的慢性疾病。

(中時)