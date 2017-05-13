建新食品進駐大學育成中心 開發銀髮營養即食食品
建新食品公司進駐大葉大學育成中心，與藥用植物與保健學系助理教授李柏憲產學合作，合力研發適合食用銀髮族的營養蔬果食品，以符合越來越多社會素食人口與銀髮族群的即食食品需求。
副校長葉釋仁表示，建新食品工業公司是彰化在地企業，產品行銷歐美、東南亞、大洋洲等數國；雙方攜手產學合作，校方除將協助營養成分、產品安定性分析，李柏憲教授帶領的研發團隊也會針對銀髮族群，開發新口味、新口感的蔬食即食食品，讓阿公阿媽在正餐與正餐之間，仍可吃點容易咀嚼的即食點心，補充營養跟體力。
建新食品總經理張美麗指出，創立於1965年的建新食品，已是超過50年的在地老企業，但產品卻一點都不老，且不斷隨著現在的健康飲食趨勢而調整口味，提供天然、美味、健康的食品。
藥保系助理教授李柏憲說，根據研究預估，約2029年台灣就將進入超高齡社會，65歲以上人口將超過20％，銀髮族隨著生理變化，咀嚼吞嚥能力會降低，加上味蕾退化，味覺變遲鈍，飲食一不小心就會吃得太鹹或太甜，若能透過吃下肚的食品把關，為長輩把營養調配好，就能減少因為重口味所衍生的慢性疾病。
(中時)
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