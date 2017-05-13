砍小燈泡免死怪馬英九 葉毓蘭諷：老馬債多不愁

王男犯下殘忍的小燈泡命案，一審結果出爐（圖／本報資料照）

發生在去年3月的內湖女童「小燈泡」案，士林地院昨依成年人故意對兒童犯殺人罪，判決凶嫌王景玉無期徒刑，褫奪公權終身。前警大教授葉毓蘭諷刺，法院援引兩公約、身心障礙權利公約施行法，讓王景玉免死。又把罪過推在馬英九身上，反正「老馬債多不愁，馬維拉繼續拉，一個星期後，某人慶祝就職周年，還會把所有沖天的民怨，全都賴在老馬頭上。」

「小燈泡」案兇嫌王景玉被叛無期徒刑，讓許多人十分憤怒。合議庭表示，王犯案手法凶殘，再犯可能性高，但因患有思覺失調症，加上《兩公約》是國內法，拘束法官無法判處死刑，只能判法定最高刑度，以昭炯戒。

前警大教授葉毓蘭說，法院援引兩公約、身心障礙權利公約施行法，讓王景玉免死，聽起來振振有詞，反正要怪就怪馬英九，老馬債多不愁，馬維拉繼續拉，一個星期後，某人慶祝就職周年，還會把所有沖天的民怨，全都賴在老馬頭上。

她表示，自己只是難過，台灣人不愛生孩子，難得小燈泡的媽媽生了4個，但是居然要目睹愛女在眼前當街被砍殺，而且還要堅強得支持兇手的免死？在台南湯姆熊被殺的方小弟停止在10歲，北投文化國小的劉小妹8歲，小燈泡3歲，他們的兇手都因為精神障礙免死，而且可能很快就可以出來，再......？繼續坐視下去，不是只砍現在軍公教年金就可以了，將來恐怕連納稅的人口都會不足。

葉毓蘭說，其實，馬英九任內通過的豈止兩公約和身心障礙權利公約施行法，還有全世界簽署批准國家最多的兒童權利公約。兒童的生命權，法官不知道、不認可嗎？

她表示，殺幼童者應該判處死刑，身心障礙權利公約並不是用來變相鼓勵精障者殺人，而是要求政府重視人民的身心健康，做好醫療保健．王景玉在行兇前幾年，曾經由警消強制送醫，是誰把他放出來的？是誰在小燈泡慘案發生後針對警察說兇手是精神異常時，大罵警察污名化精障者？

葉毓蘭說「如果身心障礙權利公約這麼重要，能請衛生福利部說明一下你們這幾年到底在心理衛生上挹注多少資源？如果沒記錯，好像還是放在口腔心理司，是不是？中華民國好重視精障者人權啊！」

(中時電子報)