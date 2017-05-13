欠500萬元想不開 駕車到舊校園燒炭

50歲陳姓男子疑積欠500萬元債務，又接到法院強制扣薪命令後心情鬱悶，加上日前與前妻發生爭執，13日早一時想不開，竟開車到高雄七賢國中舊校園，服用安眠藥後在車內燒炭。(劉宥廷翻攝)

50歲陳姓男子疑積欠500萬元債務，又接到法院強制扣薪命令後心情鬱悶，加上日前與前妻發生爭執，13日早一時想不開，竟開車到高雄七賢國中舊校園，服用安眠藥後在車內燒炭；晨運民眾驚見時，人已經沒有生命跡象，警方已聯繫家屬來協助調查。

警方說，汽車後座有安眠藥、遺書及多封高雄法院的債權執行命令，陳男的遺書對家屬說明他積欠500萬元債務，叮嚀家屬妥善處理。家屬初步對警方指出，陳男與前妻離婚約5年，跟父母和1個兒子共4人同住，自己開設行銷公司，但經營不善，規模逐漸減小，積欠500萬元債務，被法院強制扣薪後心情鬱悶，又與前妻曾發生爭吵，沒料到，他竟去尋短。

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