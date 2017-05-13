◎洋溢青春 景美女中55周年校慶

景美女中師生13日以熱情創意的活動歡度校慶。（景美女中提供）

雖然天公不作美，周六下起傾盆大雨，卻沒有澆熄景美女中師生、校友同慶55周年校慶的熱情。13日景美女中充滿青春活力，高一20個班級選擇最能表現校慶精神，及最符合年輕自我特質與班級特色的主題，創意進場，另外師生躲避球賽則是趁雨停舉行，看得師生笑哈哈。

來自社會各界的景美女中校友，13日穿上昔日黃襯衫再度步入校園，和學妹重溫少女的青春時光；大雨沒有澆熄大家歡慶學校生日的興奮，活動最初的創意進場可見到學生草裙裝扮，呼應學校椰樹成林的景貌，也有第二外語韓文班，選用韓語歌曲「Give Love、 Please don’t be sad 」串歌舞蹈進場，掀起現場第一波高潮。

校園中到處可見黃衫女孩表現青春、活力和巧思；慶祝大會則頒發書卷獎及表揚資深教職員工、優良教師等。原訂演出的「樂儀旗舞」因雨取消，但口碑聲譽響亮的樂儀旗隊4月曾在小巨蛋演出，得到滿堂彩，看不到精彩表演的來賓都喊叮惜！

午後在活動中心3樓，一場趣味橫生的「師生躲避球比賽」登場。師生將快樂翻轉，彼此較勁，校長黃贇（音同暈）瑾也親自下場，學生歡呼和加油聲響滿會場，笑聲也充斥耳際。

高一、二各班均提供用心設計的販賣物品與遊戲，「椰林之音」歌唱比賽，是景美女中傳統的大比賽。蔡依林、陳綺貞等歌手均是從景美椰林之音中展露頭角，此次複賽15強，是從60組隊伍中脫穎而出，實力堅強、唱功紮實。走在雨中校園，仍可見到學生各項成果展，其中國際教育在景美」，從課程到活動，從教育旅行到國際志工，豐富的教學成果讓來賓印象深刻。

(中時)