洋溢青春 景美女中55周年校慶
雖然天公不作美，周六下起傾盆大雨，卻沒有澆熄景美女中師生、校友同慶55周年校慶的熱情。13日景美女中充滿青春活力，高一20個班級選擇最能表現校慶精神，及最符合年輕自我特質與班級特色的主題，創意進場，另外師生躲避球賽則是趁雨停舉行，看得師生笑哈哈。
來自社會各界的景美女中校友，13日穿上昔日黃襯衫再度步入校園，和學妹重溫少女的青春時光；大雨沒有澆熄大家歡慶學校生日的興奮，活動最初的創意進場可見到學生草裙裝扮，呼應學校椰樹成林的景貌，也有第二外語韓文班，選用韓語歌曲「Give Love、 Please don’t be sad 」串歌舞蹈進場，掀起現場第一波高潮。
校園中到處可見黃衫女孩表現青春、活力和巧思；慶祝大會則頒發書卷獎及表揚資深教職員工、優良教師等。原訂演出的「樂儀旗舞」因雨取消，但口碑聲譽響亮的樂儀旗隊4月曾在小巨蛋演出，得到滿堂彩，看不到精彩表演的來賓都喊叮惜！
午後在活動中心3樓，一場趣味橫生的「師生躲避球比賽」登場。師生將快樂翻轉，彼此較勁，校長黃贇（音同暈）瑾也親自下場，學生歡呼和加油聲響滿會場，笑聲也充斥耳際。
高一、二各班均提供用心設計的販賣物品與遊戲，「椰林之音」歌唱比賽，是景美女中傳統的大比賽。蔡依林、陳綺貞等歌手均是從景美椰林之音中展露頭角，此次複賽15強，是從60組隊伍中脫穎而出，實力堅強、唱功紮實。走在雨中校園，仍可見到學生各項成果展，其中國際教育在景美」，從課程到活動，從教育旅行到國際志工，豐富的教學成果讓來賓印象深刻。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。