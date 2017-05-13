國手鍍金回饋鄉里 上演《我與我的冠軍女兒》

前跆拳道金牌國手劉昭晴（後排右三），為了傳承跆拳道運動，回到家鄉瑞芳開設跆拳道訓練班，同時也帶著全國最年輕的國手女兒林唯均一起訓練，希望未來也能讓她為國爭光。（曾百村攝）

前跆拳道金牌國手劉昭晴（圖右），為了傳承跆拳道運動，回到家鄉瑞芳開設跆拳道訓練班，同時也帶著全國最年輕的國手女兒林唯均一起訓練，希望未來也能讓她為國爭光。（曾百村攝）

曾在世界跆拳道錦標賽獲得兩金一銀的前跆拳道金牌國手劉昭晴，為了傳承跆拳道運動，毅然決然回到家鄉瑞芳開設跆拳道訓練班，由於金牌加持，每周4天的課程吸引超過20位夢想成為跆拳國手的學童報名參加，同時她也帶著全國最年輕的國手女兒林唯均一起訓練，希望未來也能讓她為國爭光。

電影《我和我的冠軍女兒》中，講述一位印度摔角選手，為了極有天賦的女兒在村落開設道場，並成功將女兒磨練成摔角冠軍，同時鼓勵村落內的小女孩勇敢逐夢，如此溫馨動人的故事，也在瑞芳三里市民活動中心上演，前金牌教練劉昭晴除了替學童上課外，也帶著國手女兒林唯均一同訓練，希望把自己的技巧傳授給女兒。

劉昭晴表示，科技發達後學童課餘時間逐漸被3C產品佔據，長久下來學童的體態、視力都會受到影響，因此決定重回家鄉，利用從小陪伴自己成長的跆拳道，讓在地學童能夠在課餘時間鍛鍊體力，訓練一年下來已經有不少國手潛力股出現。

期中瑞芳國小一年級的葉羽慈，雖然是訓練班當中年紀較小的學童，但葉羽慈下盤訓練、肌耐力養成以及肺活量訓練等項目都在班上名列前茅，當初進到跆拳道訓練班就是因為欣賞學姊林唯均在場上的英姿，每日苦練的成果也讓葉羽慈成為教練口中的明日之星。

瑞芳區長陳奇正表示，三里市民活動中心位處瑞芳老街上交通便利，鄰近火車站後站與瑞芳國小，因此三里市民活動中心開辦後吸引不少周邊學校學童報名，期望活動中心未來能成為瑞芳的跆拳育成基地，同時孕育出拿下金牌的選手。

(中時)