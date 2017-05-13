明年廣州漲醫保費 政府將調整補助費用
廣州市人社局（人力資源和社會保障局）公布，根據廣州統計數據調整，2018年度廣州城鄉居民醫療保險參保人，繳費標准將調整為每人199元(人民幣，下同)，政府補助標準也相應調整為每人478元。
廣州市人社局同時公佈，2018年廣州市城鄉居民醫療保險繳費基本數為36195元。根據《廣州市城鄉居民社會醫療保險試行辦法》規定，居民醫療保險參保人員住院、指定單病種、特定門診、指定慢性病門診、普通門診，及符合計劃生育政策規定的生育醫療費用，統籌基金年度累計最高補助限額為繳費基數的6倍。顧名思義，2018年廣州居民醫療保險參保人，可享有最高補助限額為217170元。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。