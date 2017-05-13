明年廣州漲醫保費 政府將調整補助費用

廣州市人社局（人力資源和社會保障局）公布，根據廣州統計數據調整，2018年度廣州城鄉居民醫療保險參保人，繳費標准將調整為每人199元(人民幣，下同)，政府補助標準也相應調整為每人478元。

廣州市人社局同時公佈，2018年廣州市城鄉居民醫療保險繳費基本數為36195元。根據《廣州市城鄉居民社會醫療保險試行辦法》規定，居民醫療保險參保人員住院、指定單病種、特定門診、指定慢性病門診、普通門診，及符合計劃生育政策規定的生育醫療費用，統籌基金年度累計最高補助限額為繳費基數的6倍。顧名思義，2018年廣州居民醫療保險參保人，可享有最高補助限額為217170元。

(旺報)