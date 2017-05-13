廣豐新天地樓上　桃園市兒童美術館試營運

桃園市兒童美術館今起試營運。（葉臻攝）

桃園市兒童美術館占地900坪，附有多元區域。（葉臻攝）

位於桃園市八德區廣豐新天地5、6樓的桃園市兒童美術館，今天上午舉行試營運開幕典禮，市長鄭文燦表示，該館設有兒童閱讀、美術、劇場、繪本、說故事、AR及VR等區域，結合兒童、美術、數位3大概念，還有超過2萬冊藏書，歡迎民眾多加利用。

鄭文燦表示，桃園市兒童美術館是個適合親子共學的教育園區，民眾可使用RFID技術借閱館內的2萬冊藏書，並與其他分館實施異地借還，方便民眾借還書，增加借書意願。

開館主題則是以紙雕藝術瓦楞紙進行兒童美術教育，由出身桃園的藝術家黃沛瀅，在5樓展出個人作品，並帶領八德區9所國小學生及圖書館志工完成現場集體創作，6樓則由正隆紙業旗下品牌「紙樂屋」結合瓦楞紙素材及童話題材，進行紙雕展示。

(中時)