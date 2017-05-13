帶著餐具回母校 花女環保園遊會慶90周年

花女自發組織「Green campus」發起人黃筱涵說，透過環保園遊會的執行，證明保護環境一點也不難。（張祈攝）

各攤販也願意捨去過往提前分裝的習慣，以現場分送，甚至標榜未自備餐具就加價。（張祈攝）

李姓校友力挺環保園遊會，袋子、餐具通通自己帶。（張祈攝）

2隻校狗也穿起制服，慶祝九十周年校慶。（張祈攝）

各攤販也願意捨去過往提前分裝的習慣，以現場分送。（張祈攝）

國立花蓮女中今年適逢90周年校慶，同時擴大辦理慶祝活動，不少校友們重拾高中制服、背起藍色書包，帶著餐具回母校，由學生發起的「無痕飲食環保園遊會」，主打環保餐具取代一次性容器，獲得參與民眾迴響，直呼：希望年年都辦！

花女自發組織「Green campus」發起人黃筱涵因看到海龜誤食塑膠吸管的影片，發現生活中不經意的小事竟能對地球造成傷害，她說，計畫一出得到的支持比反對多，各攤販也願意捨去過往提前分裝的習慣，以現場分送，甚至標榜未自備餐具就加價，透過環保園遊會的執行，證明保護環境一點也不難。

現場也準備環保餐具租用店，提供4樣共5百組餐具，被問到會不會怕洗不完？黃筱涵說，洗到手軟也願意！畢業十多年的李姓校友全副武裝出席園遊會，從背包到餐具通通是可再用材質，她說，自備餐具一點也不麻煩，希望學校能年年都辦環保園遊會！

(中時)