看林月雲幸福抱孫 侯佩岑：有點想哭

侯佩岑分享母親林月雲抱孫子Ian照片。（圖／取自侯佩岑 Patty Hou臉書）

侯佩岑分享和林月雲、阿嬤、Ian四代合照。（圖／取自侯佩岑 Patty Hou臉書）

侯佩岑祝大家母親節快樂。（圖／取自侯佩岑 Patty Hou臉書）

侯佩岑年底將生二胎。（圖／中時資料照片）

39歲甜美女星侯佩岑6年前與黃伯俊完婚，育有一名3歲帥兒Ian，今年3月底，侯佩岑開心宣布懷二胎心願成真，預產期大約在10月，今(13日)母親節前夕，她分享母親林月雲抱著Ian照片，以及她與阿嬤、林月雲三個當媽的女人過往幸福合照，使侯佩岑忍不住說：「孕婦易感⋯看著看著，有點想哭。」

侯佩岑稍早在臉書分享以前阿嬤抱她、她摟著母親林月雲、林月雲又抱著孫子Ian、以及阿嬤抱曾孫Ian的四宮格照片，讓粉絲稱讚一家三代都是美女，母親節將至，即將成為兩個孩子的媽的侯佩岑有感說：「養兒方知父母恩，觀老才曉己未來～這是個充滿著愛和感恩的日子，祝全天下偉大的女人們，母親節快樂。」

看著林月雲、阿嬤的照片，孝順的侯佩岑說：「她們是我最愛的人」，懷孕中的她不由得鼻酸感動，粉絲則開心說：「祝妳母親節快樂哦～很希望也能和妳一樣可以這麼幸福跟快樂」、「媽媽還是好美」、「好棒的畫面」。

(中時電子報)