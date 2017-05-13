電影《編織愛情的詩光》 特映券贈票活動
編織愛情的詩光 Song of Songs
Eva Neymann｜2015｜Ukraine｜Color｜75min
2015卡羅維瓦利影展基督教評審獎特別提及
2015奧德薩影展國際競賽最佳影片
2016瑞士佛立堡影展國際影評人費比西獎
取材自舊約詩歌智慧書的第五卷，譜寫出這部優美憂鬱的詩電影。二十世紀初，住在猶太村莊青梅竹馬的男孩女孩，神遊在王子與公主的兒時故事中成長，長大了，夢醒了，從故事中走出的他們，於是在記憶與現實中尋找愛的痕跡。充滿文學性的影像敘事，不僅重現古村和湮沒傳統，幽然的猶太歌也讓全片籠罩遠古氣息，幻化出塔可夫斯基的神秘霧境與蘇古諾夫的異度空間。
活動時間：即日起至5月21日中午12點
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「優美憂鬱的詩電影 《編織愛情的詩光》 」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2. 特映時間：5/23(二)20:15 光點台北電影館
◎ 得獎公佈： 5月21日下午2點。得獎名單公布於該網頁
領票時間： 5月21日下午2點至5月23日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
未於規定時間領取，視同棄權。
(中時電子報)
關鍵字：編織愛情的詩光
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