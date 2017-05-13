史畢斯連3年淘汰 都是別人沒耙平沙坑害的!

美國新生代高手史畢斯，連續3年無緣決賽。(美聯社資料照)

23歲的美國新生代高球名將史畢斯，2015年勇奪美國名人賽與美國公開賽2場大賽冠軍，年紀輕輕就擁有美巡9勝，本屆球員錦標賽開打前是奪冠熱門之一，不料此戰卻成了他美巡生涯最悲慘的1役，連續3年慘遭淘汰出局，都是有人沒把沙坑耙平害的！

史畢斯首輪第2桿打到果嶺旁沙坑，因前組有人沒把沙坑耙平，球位停在不好打的球位上，結果第3桿打上果嶺後，不僅距洞口還有45呎遠，還用了3推吞下「雙柏忌」，氣的他當場拿出手機拍照存證，準備向美巡告狀。

史畢斯首輪揮出73桿，次輪再失常打出75桿，前兩輪總桿148桿(+4)，比+2的晉級線多2桿出局，首輪第1洞有人沒把沙坑耙平吞雙柏忌，成了提早打道回府的最大傷害。

但他把沒晉級的主要原因，歸咎於自己果嶺推桿與判斷沒處理好，他說：「只要百慕達果嶺很硬，就不容易把推桿推好， 我在果嶺邊與果嶺上的判斷與瞄準，都沒有作好。」

這場比賽是他近3場出賽第2場被淘汰，他表示，如果我推桿瞄準沒作好，會讓我打的很掙扎，這場比賽又發生同樣的情況。

(中時電子報)