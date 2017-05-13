廣州交警加強取締 落實「文明出行」規範

廣州交警將於近日加強落實「文明出行」規範，針對機動車不禮讓斑馬線、亂鳴喇叭、開車使用手機等三種行為進行取締。廣州交警表示，對於不禮讓斑馬線等三種交通違法執法是常態。同時，將不定期展開整治行動，宣導「文明出行」。

其實廣州早已有針對機動車禮讓斑馬線等相關法規，針對不禮讓斑馬線、亂鳴喇叭、開車使用手機等交通違法行為的治理並不是新規定。廣州交警也表示，此次展開的「文明出行」規定，目的並不是為處罰駕駛人員，而是為營造社會安全的「文明出行」風氣。

(旺報)