楊丞琳困錄音室嚇尖叫《紅衣2》許瑋甯剃半眉曝光

許瑋甯飾演的「怡君」剃眉扮相首次曝光。（圖／威視電影）

電影《紅衣小女孩》首集叫好又叫座，導演程偉豪率領原班人馬黃河、許瑋甯，並加入楊丞琳、高慧君、龍劭華演出，讓《紅衣小女孩2》更添看頭，官方今(13)日首度釋出超前導預告，許瑋甯傳聞已久的「剃半眉」素顏扮相也首度正面曝光，半眉扮相嚇人效果超驚人！

楊丞琳加入《紅衣小女孩2》陣容飾演社工「淑芬」。（圖／威視電影）

《紅衣小女孩2》預告以第一集超邪門的老歌做開場，楊丞琳飾演社工「淑芬」登場，儘管楊丞琳已在片場拍過這場戲，也知道小女孩出現的時間點，但事後獨自進錄音室配音時，還是被嚇到直接尖叫，楊丞琳嚇到驚魂未定，只好先休息一下才再進錄音室：「我當下真的嚇得喘到不行！」

傳聞已久的許瑋甯「剃半眉」素顏扮相，也在預告首度正面曝光，她直到電影開拍前一天才剃眉，本來打算心一橫把眉毛全剃了的她，當下被經紀人阻止：「妳還是留一半眉毛吧！至少出門還能畫個眉型！」沒想到半眉反而效果更好，模樣超嚇人。

(中時電子報)