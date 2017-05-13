真掃興！中年大叔買春被查獲
真是掃興！高雄市警方查獲養生館暗藏春色從事性交易，中年大叔花1600元買春打手槍，全身赤裸，才剛開始搓揉女服務生胸部助興，進行一半就被警方破門而入查獲，尷尬又掃興。
三民一分局十全派出副所長呂清男率警員陳泰志、徐永龍、尤健晃、黃秀榆，前天下午持搜索票臨檢轄區內三民區九如二路某養生館，當場在2樓包廂內查獲男客陳姓男子（52歲）全裸與該店服務小姐朱姓女子（21歲）從事半套性交易行為（俗稱打手槍）。
面對全裸的陳男，兩人發現無法狡辯只是單純按摩，只好坦承雙方以1600元為代價從事半套性交易，陳男說，剛開始搓揉胸部助興，才10分鐘正進行到一半，警察就來取締了。
警方另外在養生館3樓櫃上發現保險套1個，現場負責人周姓男子（25歲）否認知情朱女與陳男間性交易內容，還跟警方瞎扯保險套是為了風水而買，認為保險套可以招財，荒誕內容讓警方傻眼。
全案將負責人周男依妨害風化罪嫌移送法辦，另男客陳男及女服務生朱女依社維法移送裁處。
(中時)
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