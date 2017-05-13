警破天九牌賭場 婆媽半夜聚透天厝開賭

警方突襲查緝，折騰30分鐘從氣窗爬入，逮獲33名男女賭客，全案依賭博罪送辦。(劉宥廷翻攝)

27歲林姓男子以每月8000元承租鳳山區1棟透天厝，經營天九牌職業賭場，警方獲報追查，昨深夜11時突襲抓賭，賭客竟以木棍頂住鐵門拒絕開門，紛紛逃往2樓及頂樓躲藏，警方折騰30分鐘從氣窗爬入，逮獲33名男女賭客，其中年紀最大的是高齡84歲阿嬤，全案依賭博罪送辦。

(中時)