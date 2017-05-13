找不到回家路 警助拾荒婦返家

朱姓老婦因為天色昏暗，找不到回家的路。（葉臻翻攝）

好心員警用警車將朱姓老婦載回桃園區的住所。（葉臻翻攝）

桃園市警局蘆竹分局南崁所警員鄭銘豪、謝博淵，日前巡邏至南祥路111號前，發現年事已高的朱姓老婦手提兩大袋回收物於昏暗的街道上徘徊，看起來非常無助，員警將她攙扶到路邊後，詢問之下才得知朱婦因為太專心撿回收物，沒注意到天色昏暗，因為視力不好，無法辨識回家路線，請派出所查詢朱婦住家後，用警車將她安全載回桃園區住處，也讓朱婦的兒子感動不已。

(中時)