韓派代表團赴帶路峰會 韓媒：中韓管道開始恢復
南韓新政府將派遣代表團訪中出席一帶一路峰會，中韓薩德矛盾或打開突破口？《韓民族日報》13日報導，剛剛於10日啓動的韓國新政府，日前接到中方邀請，計劃派遣代表團赴北京出席14日至15日舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇。韓國新任總統文在寅決定派遣由共同民主黨議員朴炳錫率領的韓國政府代表團出席論壇。報導稱，此次韓國政府代表團訪中，意味著因為「薩德」矛盾中斷的韓中外交渠道已經開始恢復。
報導稱，韓國青瓦台宣傳首席秘書官尹英燦12日在春秋館召開記者會時表示：「此次率領政府代表團參加一帶一路論壇的朴炳錫議員與政府擬派往四大國（中美日俄）或其他國家的特使並無關係」。尹英燦澄清了外界傳說朴炳錫是「特使團」成員的消息，明確表示此番代表團訪中只為參加論壇。這一表態將韓國政府關注的重點集中在中國今年上半年舉辦的論壇上，旨在減輕兩國的外交負擔。
據報導，韓國代表團將在13日出發訪中，並出席14日上午的論壇開幕儀式和高級別全體會議等論壇活動。以代表團長身份出席活動的朴炳錫曾任韓國《中央日報》駐香港記者，目前擔任國會韓中協議會會長，是韓國國會最典型的「中國通」之一。
(旺報)
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