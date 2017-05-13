男子撬車偷東西 稱口渴偷水喝

桃園市平鎮區朱姓男子竊取車上物品，竟稱是一時口渴。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區40歲朱姓男子13日凌晨在洪圳路侵入1輛停在路邊的自小客車，因手電筒燈光引起警方注意。朱男竟稱是看到車上有礦泉水瓶，又一時口渴，才會破壞門鎖進入，沒有偷東西，警方訊後則依法送辦。

平鎮警分局建安派出所所長張振福表示，派出所員警在13日凌晨3時許執行巡邏勤務，行經平鎮區洪圳路段時，發現一輛自小客車在灰暗的路燈下晃動，而且車上不時傳出手電筒的光線，執勤警員直覺有異，立即上前查看，果然發現一名男子在車內不斷翻找物品，且車門鎖也遭破壞。

朱男起初還稱自己是車主，但無法出示證件遭警方識破，發現男子竊取車上的行車紀錄器，訊後則依法送辦。

(中時)