​台灣虎航徵60空服員 近5千人報名

所有考生皆需經過脫鞋摸高測試。（台虎提供）

考生正在進行報到手續。（台虎提供）

今年度台灣虎航首次招募儲備空服組員，自上(4)月17日開放履歷投遞後，兩週內便吸引了近5,000位求職者報名，經初步書面資料篩選後，今(23)日約有1,200名參與初試甄選，到考率約九成，複試將於本(5)月20日及21日進行，預計錄取60位，錄取率1.2%。

為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的儲備空服組員，考生們於今日的初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式自我介紹及朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性及臨場反應。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標。獲得錄取的儲備空服組員，將成為台灣虎航的第十二批空服員，待完成八週的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服，最快可於2017年底上線服務，好為台灣虎航的航線拓展作準備，成為虎寶虎妞翱翔天際。

台灣虎航表示，藉由團體面試能顯出每位求職者的個人特質，並在其中找出能代表公司，在第一線傳遞「熱情、溫暖、真誠」的企業形象予乘客的求職者，也期待能藉由新血的加入，傳達台灣虎航自成立以來便給人耳目一新活潑且陽光的正面企業形象，讓乘客每一次搭乘台灣虎航的經驗，都能有不一樣的新鮮感受。

(工商)