給媽咪按個讚！歡慶母親節活動多

住在霧峰區、高齡103歲的王游新（右前三）接受公所表揚為模範母親。（林欣儀攝）

視障音樂家黃裕翔（中綠衣）演奏結束，開心與旅客合影。（林欣儀攝）

提前幫媽媽過節，台中市霧峰區公所13日舉辦模範母親表揚活動，其中，高齡103歲的王游新扶養5女、3子成人，歡喜接受表揚。高鐵台中站則有「給媽咪按個讚」抽獎活動，並有音樂家黃裕翔快閃演出，陪媽媽們過節。

雙手抱著子女獻上的花束，高齡103歲的王游新開心與子孫合影，20歲就結婚的她為養育子女，不但與丈夫經營包子、饅頭生意，閒暇時還到他人家中幫傭、洗衣服，現在孫子、曾孫及玄孫多達50多人，可謂子孫滿堂。

霧峰區公所表示，今年共有21名模範母親、20名孝行楷模接受表揚，今天活動並有精彩的歌舞表演，現場準備大蛋糕同樂，提前幫媽媽們慶祝母親節。

高鐵台中站也應景的舉辦「給媽咪按個讚」活動，站內並設有活力按摩站、血壓檢測等服務，吸引許多媽媽來紓壓一下，暫時緩解疲勞。高鐵表示，只要使用活動道具拍照並上傳臉書，即可參加抽獎，有機會獲得「高鐵假期一日豐富行」兌換券。

視障音樂家黃裕翔也到台中站大廳快閃出，透過輕快的音樂祝賀佳節愉快，特別的是，他的父母天也到場幫他加油，現場氣氛溫馨。

(中時)