總統非理想工作 蔡英文：我爸還在也會反對

蔡英文今天參加「假如我是總統」與高中生面對面，蔡總統說，總統工作還蠻辛苦，做總統被罵更是很平常的事情。「如果我爸還在的話，我爸也會反對的。」

總統昨天致詞還特別對學生提到前瞻計畫及五加二計畫，結果多數學生沒聽過五加二，舉手回答的的同學幾乎沒有人完全說出，最後四位同學拼湊才把答案完整說出。

蔡總統今天出席今周刊主辦的「假如我是總統」與高中生面對面論壇致詞，特別跟學生說明這幾天備受爭議的前瞻建設計畫，她說，前瞻計畫是民進黨在野黨時代，智庫為國家未來做出來的政策想法；當時還沒整合取名，「前瞻」名字雖是今年才出現，但精神與內容，是來自於在野的準備及上次執政累積的經驗。

蔡英文說，在民主社會中，政府的施政如果只做長期的施政計畫，那政府會導，但如果政府只做短期的政策計畫，那國家會倒。社會有很多人沒有耐心，常常要看眼前立即有效果的政策，但如果執政者只做短期，政府或許短期不會垮，但國家會垮。

蔡英文說，「看到現場同學很興奮，有人很緊張，台上這幾個同學是很緊張，還有一個是我，假如我是總統這一題，全台灣的人都可以說，只有我不可以說，因為我就是總統。」

她說，其實總統這工作還蠻辛苦的，不是一天要工作24小時、一週工作7天的問題，而是當了總統以後，妳的國民沒有期待妳有一天突然總統沒出現，因為她去休假；基本上，總統是沒有休假的，有很多事要做，也花很多時間在思考跟決策。

蔡英文說，「當總統不一定是最理想的工作，但是這工作是最能幫助人實踐理想的工作」。不過她在年輕時只有一個願望，就是高中可以畢業就好，沒有思考過假如是總統這件事情。

蔡英文打趣說。在座有些學生看周湯豪的時間要比了解這政策還多。她說做總統被罵是很平常的事，民進黨有位大老說女生穿裙子不能做總統，因為他捨不得看到一個女生整天在電視上被罵，「我爸要是在也是會不想看到」，但這些困難的事常常也是吃力不討好，都要有人做，「在我考慮我假如是總統時已經做好準備」，在台灣政治人是一個吃力不討好的事。

(中時)