總統非理想工作 蔡英文：我爸還在也會反對
蔡英文今天參加「假如我是總統」與高中生面對面，蔡總統說，總統工作還蠻辛苦，做總統被罵更是很平常的事情。「如果我爸還在的話，我爸也會反對的。」
總統昨天致詞還特別對學生提到前瞻計畫及五加二計畫，結果多數學生沒聽過五加二，舉手回答的的同學幾乎沒有人完全說出，最後四位同學拼湊才把答案完整說出。
蔡總統今天出席今周刊主辦的「假如我是總統」與高中生面對面論壇致詞，特別跟學生說明這幾天備受爭議的前瞻建設計畫，她說，前瞻計畫是民進黨在野黨時代，智庫為國家未來做出來的政策想法；當時還沒整合取名，「前瞻」名字雖是今年才出現，但精神與內容，是來自於在野的準備及上次執政累積的經驗。
蔡英文說，在民主社會中，政府的施政如果只做長期的施政計畫，那政府會導，但如果政府只做短期的政策計畫，那國家會倒。社會有很多人沒有耐心，常常要看眼前立即有效果的政策，但如果執政者只做短期，政府或許短期不會垮，但國家會垮。
蔡英文說，「看到現場同學很興奮，有人很緊張，台上這幾個同學是很緊張，還有一個是我，假如我是總統這一題，全台灣的人都可以說，只有我不可以說，因為我就是總統。」
她說，其實總統這工作還蠻辛苦的，不是一天要工作24小時、一週工作7天的問題，而是當了總統以後，妳的國民沒有期待妳有一天突然總統沒出現，因為她去休假；基本上，總統是沒有休假的，有很多事要做，也花很多時間在思考跟決策。
蔡英文說，「當總統不一定是最理想的工作，但是這工作是最能幫助人實踐理想的工作」。不過她在年輕時只有一個願望，就是高中可以畢業就好，沒有思考過假如是總統這件事情。
蔡英文打趣說。在座有些學生看周湯豪的時間要比了解這政策還多。她說做總統被罵是很平常的事，民進黨有位大老說女生穿裙子不能做總統，因為他捨不得看到一個女生整天在電視上被罵，「我爸要是在也是會不想看到」，但這些困難的事常常也是吃力不討好，都要有人做，「在我考慮我假如是總統時已經做好準備」，在台灣政治人是一個吃力不討好的事。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範