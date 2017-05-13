防聚賭？金城公園座椅被拆惹怨

大里區金城公園內的座椅都被拆除，引發居民不滿。（林欣儀攝）

公園內的座椅怎麼會不翼而飛？台中市大里區金城公園內的座椅，日前幾乎都被拆除，引發居民嘩然，向市議員張芬郁投訴，經了解，才知是因有人占據座椅聚賭且屢勸不聽，公所才決定拆光座椅，但公所否認，強調因座椅損壞才會拆掉。

住在金城里的陳姓民眾表示，日前到金城公園休憩、運動時，赫然發現原本設置在公園內的座椅幾乎都不見了，只剩下地面還留有之前裝置座椅的痕跡，因為座椅被拆除，來公園休憩的人沒地方歇腳、聊天，相當不方便，許多人感覺無法接受。

張芬郁表示，經私下探訪，有人說是因為公園座椅遭人占據、且經常在此賭博，才會導致公所決定拆掉座椅。但區公所否認這種說法，副區長張慶庸說，公園座椅已經破損，才會進行拆除，未來考慮重新安裝，但有人聚賭的情況屬實，未來裝設時會考量此問題。

金城里長潘國琦則認為，有少數不肖者不但占據座椅賭博，警方曾來取締，卻因查無賭資、無法法辦，甚至有人隨意便溺、製造髒亂，支持公所拆除座椅的作法，若要重新安裝，也應妥善考量、避免再出現類似問題。張芬郁呼籲，相關單位應設法在不影響民眾權益下解決此問題。

(中時)