有影》陳偉殷做車輪餅 1個賣1元
明天就是一年一度的母親節，台灣旅美左投陳偉殷今天特別製作車輪餅，給天下所有的媽媽。「殷仔」做得很認真，有奶油、花生、紅豆口味，他還透露不敢吃起司，所以沒做這款餡料。
被問到做完要拿去給馬林魚隊友吃嗎？殷仔說：「不要，等等吃壞肚子就完了！」陳偉殷做完車輪餅後，到了試吃時間，他咬了一口後，笑說：「這真的只能賣1元台幣耶。」
(中時電子報)
關鍵字：陳偉殷
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。