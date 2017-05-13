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有影》陳偉殷做車輪餅 1個賣1元

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／綜合報導
有模有樣
陳偉殷親手做車輪餅，有模有樣。(翻攝陳偉殷臉書)
影片》慶祝母親節，陳偉殷做車輪餅，超級用心。(引用自陳偉殷臉書)

明天就是一年一度的母親節，台灣旅美左投陳偉殷今天特別製作車輪餅，給天下所有的媽媽。「殷仔」做得很認真，有奶油、花生、紅豆口味，他還透露不敢吃起司，所以沒做這款餡料。

被問到做完要拿去給馬林魚隊友吃嗎？殷仔說：「不要，等等吃壞肚子就完了！」陳偉殷做完車輪餅後，到了試吃時間，他咬了一口後，笑說：「這真的只能賣1元台幣耶。」

(中時電子報)

母親節快樂
陳偉殷自製車輪餅，祝天下媽媽母親節快樂。(翻攝陳偉殷臉書)
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關鍵字：陳偉殷
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