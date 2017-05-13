藏金閣5月溫馨拍賣會進帳22萬多
台南市政府環保局藏金閣今天舉辦二手家具拍賣會，適逢溫馨母親節前夕，只要消費滿1000元，就送1塊家事皂，送完為止，民眾反應熱烈，一早就擠得水洩不通，大人小孩、老老少少好奇的參觀，準備尋寶帶回家，共為市庫進帳22萬6037元。
二度來到藏金閣的一對母子，小心檢視著現場物品，黃姓小五生想利用平日存起來的零用錢購買禮物送媽媽，貼心地挑了一個200元檜木製的筷子盒。他因為知道媽媽平常很環保，都會自備環保筷，但無適當的盒子擺放，所以選了這個實用又負擔的起的小禮物送媽媽，黃媽媽欣喜的收下禮物。
台南市張姓民眾則是今日的大贏家，與另3位民眾一起競標檜木書桌，從底價1萬元一路加碼狂標，互不相讓，最後以高於底價兩倍的2萬1000元標購成功，還陸續標購檜木衣櫥2萬2000元及檜木箱一只，最後總共花了4萬6000元。雖然直呼荷包大失血，但就是對檜木香情有獨鍾，所以有機會還是會再來尋寶。
台北來的吳姓民眾在網路新聞得知藏金閣有拍賣二手鋼琴，今天專程前往搶標，一架底價2000元的二手鋼琴，經2位民眾競標，最後由吳某以8000元得標，雖標高四倍價，加上搬載北上運費，但他還是覺得划算。另位翁姓民眾帶著小女兒競標一架底價1000元的鋼琴，以3600元得標，他表示是要給剛學琴小一及大班的女兒在家增加練習使用。蔡小姐剛好挑選到無人參與競標的二手電子琴，幸運以底價3200元購得。
(中時)
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