澎湖花火節服務公車 下週一起開放預約

今年花火節首度放閃到五鄉，並搭配在地特色產業節慶活動，5月18日（四）湖西沙港場、6月5日（一）白沙赤崁場、6月12日（一）西嶼外垵場，這三場次，澎湖縣政府旅遊處為便利民眾輕鬆到花火節會場，提供服務專車(公車)，有需要的朋友可多加利用。

今年各鄉搭配花火節，各推出最具特色活動，湖西沙港有豐富的小農市集，西嶼外垵有白膜花生季，白沙赤崁有丁香魚季，看花火遊產業，都是難得一遇的在地體驗。

澎湖縣政府特別提供服務專車，便利鄉親與遊客往返，專車採預約報名，原班車往返，每場次於活動前2天截止受理預約。發車地點在澎湖縣政府前廣場。發車時間：湖西場與白沙場均在當天下午五點半出發，晚上八點半回程。西嶼場：當天下午五點出發，晚上八點半回程。

預約報名時間:週一至週五上午八點至十二點、下午一點半至五點半。遊客朋友若有搭乘需求，也可向縣府旅遊處登記預約，車資計算：湖西場往返50元、白沙場往返50元、西嶼場往返130元。預約專線：06-9268545或06-9274400分機565、566，歡迎大眾多加利用。

(中時)