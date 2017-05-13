西瓜上市囉 大肚龍井西瓜節熱鬧登場

今年度西瓜評鑑活動上午在龍井區南寮登山步道登場，農業局強調，今年中部西瓜甜美多汁，品質正好。(中市農業局)

大肚區農會舉辦西瓜推廣活動，大家大啖西瓜，呼籲民眾多多採買。(中市農業局)

中部西瓜本周上市，台中市大肚、龍井區今天舉辦西瓜推廣活動，其中，大肚農會慶祝百周年，不但有西瓜果雕，農會人員還以西瓜舞蹈迎賓。龍井農會則在南寮登山步道舉辦西瓜評鑑，邀民眾免費大啖西瓜、西瓜冰棒。

龍井區南寮登山步道今天聚集約3千人，民眾除爬山健身，還可免費吃西瓜。農會局並舉辦西瓜評鑑，經過評審查看西瓜外觀、品嘗參賽西瓜的口感後，結果由由龍井區劉定邦及大肚區陳金水榮獲第一名。

大肚區西瓜推廣活動則在大肚國小登場，邀請愛薩克樂團演奏，還有西瓜舞蹈創意秀、趣味競賽、西瓜果雕展示、瓜果類農特產品展售及摸彩活動，場面熱鬧。

農業局表示，西瓜是夏日瓜果之王，台中市以大肚、龍井及清水為西瓜主要生產地區，主要種植金蘭西瓜，栽培面積約429.29公頃，產量約1萬2000公噸，最近正值盛產期，呼籲民眾購買爽脆多汁的在地西瓜，支持本市當季新鮮美味果品。

(中時)