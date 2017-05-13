王景玉因兩公約逃死？ 馬英九打臉
士林地方法院12日以台灣已簽署兩公約為由，未判處「小燈泡案」殺人兇嫌王景玉死刑，引起社會討論。前總統馬英九13日表示，兩公約從未廢除死刑，也沒有增加執行死刑的條件，顯然有嚴重誤會。
台北內湖女童小燈泡命案，士林地院12日宣判，兇嫌王景玉因兩公約對於精神病患不得判處死刑，判決無期徒刑，引發爭議。
前總統馬英九今日於臉書發文反駁，兩公約從未廢除死刑，亦未增加執行死刑的條件。士林地院稱是受限兩公約無法判處小燈泡命案兇嫌死刑，顯有嚴重誤會。
1966年聯合國通過的兩項人權公約，《公民及政治權利國際公約》（簡稱「公政公約」）與《經濟、社會、文化權利國際公約》，我國在2009年批准。兩公約中處理死刑的只有「公政公約」第6條，在三種情形下，可執行死刑。第一，犯情節最嚴重的罪；第二，所依法律不違反本公約及殘害人權公約；第三，非依終局判決，不得執行。
馬英九指出，不論是人權委員會的決議或建議，或聯合國大會五次通過的暫緩執行，都不具拘束力，並無遵守義務。1989年的《公政公約第二任擇廢死議定書》也要加入的國家才有廢死義務，我國並未加入。
馬英九表示，全球196個國家，約140個已廢止廣義的死刑。西歐英法德等廢死的國家，醞釀時間達百年以上，非一蹴可幾。我國自始維持死刑，近20年來已廢止絕對死刑（唯一死刑），減少相對死刑。然而，依照民調來看，支持死刑的民眾持續上升，已近8成。但這次全國司改會卻刻意避開死刑問題，頗令國人失望。
(中時)
文章來源：馬英九臉書
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