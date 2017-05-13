全台最大摩天輪 麗寶「天空之夢」誕生

麗寶集團董事長吳寶田（中）與交通部觀光局副局長張錫聰（左），共同搭乘全台最大摩天輪「天空之夢」。（陳淑娥攝）

麗寶集團董事長吳寶田（中）與交通部觀光局副局長張錫聰（左），共同搭乘全台最大摩天輪「天空之夢」。（陳淑娥攝）

全台最大摩天輪「天空之夢」正式啟用，右起為台中市議會議長林士昌、麗寶集團董事長吳寶田、立法院副院長蔡其昌及交通部觀光局副局長張錫聰。（陳淑娥攝）

全台最大摩天輪「天空之夢」正式啟用，麗寶集團董事長吳寶田唸出一段祝福話語。（陳淑娥攝）

全台最大摩天輪「天空之夢」正式啟用。（陳淑娥攝）

麗寶摩天輪「天空之夢 SKY DREAM」13日誕生了！麗寶集團斥資5.5億，打造全台最大摩天輪，佇立於中台灣麗寶樂園渡假區，海拔總高達384M，白天可觀山望海、夜景璀璨動人讓遊客大飽眼福，麗寶集團董事長吳寶田搭乘後讚不絕口表示，360度視野幾乎無障礙，期許台灣新地標帶來「幸福、平安、希望！」

全台遊客期待已久的「天空之夢」今天盛大開幕，立法院副院長蔡其昌、交通部觀光局副局長張錫聰、台中市府副市長張光瑤、台中市議會議長林士昌、長榮集團/長榮國際公司總經理戴錦銓等產官界嘉賓均共襄盛舉。

「台灣新地標，麗寶摩天輪，帶來幸福、平安、希望。」吳寶田念出自己寫的一段話，隨後將主題明信片投入郵筒；他更親自搭乘「天空之夢」，一下車廂立馬豎起大拇指直呼「讚！」並滿意地說，車廂內有空調十分舒適，360度視野幾乎無障礙，穿透力十足，速度適中。

蔡其昌更向吳寶田喊話，「期許藉由全球前10大、台灣最大摩天輪的啟用，配合政府中進中出、南向政策，轉動台灣的觀光發展，帶動大台中觀光經濟發展。」張錫聰表示，「天空之夢的願景、夢想，就是讓麗寶樂園成為台灣的迪士尼！」

「天空之夢」摩天輪是長榮集團贈送給麗寶集團，動用121個貨櫃、13趟海運從日本運回台，自2014年7月正式動工組裝，歷時近3年，近萬名工程人員參與，克服最困難的輪輻張力調整工程，戴錦銓看到摩天輪啟用盛況，開心地說，「把摩天輪交給麗寶是正確的決定！」

「天空之夢」海拔總高達384米，直徑120米，共60個車廂，運轉一圈25分鐘，遊客搭乘摩天輪，白天可一覽三義火炎山、雪山山脈群、后里到台中市區的景觀，更可眺望台灣海峽的落日餘暉，到了夜晚，摩天輪燈光絢爛奪目，宛如巨大的珠寶圓盤閃爍耀眼，與城鄉夜景交相輝映、美不勝收。

為歡慶母親節來臨，今天特別邀請弱勢兒童與媽媽共同搭乘體驗，劉小姐在子女的陪伴下，不禁感動到落淚；園方也把摩天輪首次優惠，獻給最辛苦的媽媽們，即起至26日止，媽媽只要憑身分證件、戶口名簿可以半價以150元搭乘，玩樂園也同享優惠。

(中時)