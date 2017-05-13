身為母親 勞動部長林美珠說最怕開會
明（14）日就是母親節，作為一位母親，勞動部長林美珠透過幕僚轉述自身經驗，身為職業婦女，她說自己最討厭下午4、5點開會，因為很容易因此耽誤接送小孩放學，有次就因為被開會延誤，而遭到導師斥責。
台灣雙薪家庭的現象普遍，不少婦女都必須在家庭與工作之間穿梭，就是勞動部長也不能例外，勞動部幕僚轉述林美珠經驗，她也曾一邊工作一邊照顧小孩，最擔心的就是下午要開會，因為可能會耽誤接送小孩的時間。
有次，林美珠就因為開會耽誤時間，太晚到學校接送小孩放學，因而遭到導師責備，為了避免這種狀況，後來如果遇到下午要開會，她都會特別注意開會的主席是誰，盡可能第一個搶先發表意見，讓自己可以早點離開，趕去接小朋友下課。
勞動部也提醒職業婦女，懷孕時有5天支薪產檢假，也可請休安胎休養假，生產時可請產假8周，還有勞保生育給付費2個月，子女3歲前，還可申請育嬰留職停薪，期間有就保育嬰留職停薪津貼，最長6個月，別讓自己權益睡著了。
(中時)
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