時代力量喜事連連 黃國昌喜迎第三胎
時代力量黨最近喜事連連，立委洪慈庸甫與台中市新聞局長卓冠廷結為連理，近日黨主席黃國昌也喜迎第三胎，為台灣少子化做出貢獻，臉書的大頭貼也換成餵女兒喝牛奶的照片。而立委補助福利多，生育津貼與結婚津貼比照公務人員，可領2個月本俸，因此結婚、生子都可領到19萬500元，對奶粉尿布錢不無小補。
根據規定，公務員結婚、生育都可以領取兩個月本俸的補助；如果配偶、父母過世，則有5個月本俸的喪葬補助，子女死亡則為3個月。此外子女教育、個人進修也都可以領取一定金額的補助。
這些公務員的福利，立委全部都有。但因立委待遇是比照部長，歲費95250元，可支領的金額讓所有公務員都望塵莫及。結婚、生子都可領到19萬多，念EMBA學雜費、學分費更是全額補貼，例如EMBA一學期學費至少10萬元起跳，政府全額補助。
多數立委當選時都已成家，以最近新婚的立委洪慈庸來說，結婚補助可領19萬5千元。喜獲第三胎的立委黃國昌也可領生育津貼19萬5千元，奶粉尿布錢不無小補。在少子化的時代，願意生育第三胎的人已經不多了，網友們也在臉書一一獻上祝福。
(中時電子報)
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