桃園航空城馬拉松 全中運金牌半馬奪冠
2017桃園航空城全國馬拉松，13日上午6點在桃園海軍基地，由桃園市長鄭文燦與活動大使楊一展鳴槍起跑鳴槍起跑。今年參賽人數近5千人創新高，半馬冠軍由連兩年全中運1萬公尺金牌，湖口高中周賢峰拿下。
今年桃園全國馬拉松最後一次在海軍基地舉辦，主辦以電視劇「一把青」為主題，邀請楊一展擔任活動大使，讓沒有參賽的民眾也可至現場體驗海軍基地的軍事魅力，今年也特地安排跑友在黑貓中隊的主跑道盡情衝剌，賽道也通過救護機群，桃園市長鄭文燦表示，「未來計畫將海軍基地設為文化園區，保存其內的特色軍事遺產。」
半馬冠軍由連續兩年1萬公尺金牌、湖口高中周賢峰拿下，「自己很幸運，也很謝謝學校的教練與同伴們的鼓勵，我會繼續加油，不斷挑戰自己的新紀錄。」
全馬組國內第1名的許進富則是首度參與桃園全國馬，「航空城的賽道路線真的很特別，也非常有挑戰性，遺憾的是今年是最後一次在海軍基地舉辦，未來如果還有機會的話一定會回來看看。」
去年在桃園航空城全國馬拉松女子全馬組 分別獲得第五、六名的鄭欣恬、朱盈穎也在今年再次參賽，持續挑戰自我極限再次奪名，去年女 子半馬組奪下第四名的周玲君更在今年邁出全新的一步，跨出半馬組別並力拚獲得全馬組第三名，為女子組賽事更添亮點。
(中時電子報)
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