東石龍舟開光 張花冠點睛

嘉義縣長張花冠13日前往東石漁人碼頭為即將做為比賽用的龍舟點睛。（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠13日前往東石漁人碼頭為即將做為比賽用的龍舟點睛。（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠13日前往東石漁人碼頭為即將做為比賽用的龍舟點睛。（余信賢攝）

一年一度的端午龍舟賽及將在30日登場，東石鄉公所特地在母親節前夕舉辦龍舟點睛祈福儀式，祈求龍舟下水順利平安。（余信賢攝）

一年一度的端午龍舟賽及將在30日登場，東石鄉公所特地在母親節前夕舉辦龍舟點睛祈福儀式，祈求龍舟下水順利平安，工作人員正在為龍舟綁上祈福的紅帶子。（余信賢攝）

嘉縣》東石龍舟點睛

東石鄉第三十四屆龍舟競賽活動將於5月30日隆重舉行，為祈求今年度龍舟賽事平安順利，依傳統習俗，在13日東石漁人碼頭進行龍舟開光儀式，縣長張花冠親自參與點睛。

每年將近端午節時候，是「龍舟競賽」最緊鑼密鼓的階段，雖全台都看得到龍舟隊伍整裝待發的身影，尤以朴子溪出海口的東石鄉最為特別，同樣是端午節划龍舟的地點，只有東石是全台唯一在海港碼頭舉辦龍舟競賽的鄉鎮。而一般龍舟競賽是為了紀念屈原，可東石鄉的龍舟競賽卻是紀念東石早期詩人黃傳心。黃的兒子黃健在64年的端午節號召村民駕著膠筏沿著朴子敲鑼打鼓溯溪而上，後來才正式成為龍舟比賽。

今年度共有36隊參與比賽，其中2隊是縣府與議會的友誼賽，其他報名隊伍有社會男子組12隊、社會男子女混合組14隊、國中男6隊、國中女2隊，每艘龍舟共計19人含奪標手、鼓手、舵手以及16個船員，共計有684位選手參加，將在30日端午節上午正式比賽。

社男組及男女混合組第1名獎金為8萬元，第2名為6萬元，第3名為5萬元，而國中組第1名獎金為5萬元較社會組少3萬元。

縣長張花冠也在一早就前往東石漁人碼頭參與龍舟點睛，在祈福之後，縣長拿起毛筆，沾著硃砂恭敬像龍舟點睛。張縣長表示，在端午節當天，漁人碼頭現場除了有龍舟比賽，還有園遊會活動，歡迎大家一同來同樂。

(中時)