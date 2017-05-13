MLB》恐怖！響尾蛇捕手遭150KM速球砸臉

響尾蛇捕手艾恩內塔遭速球擊中鼻子和嘴巴。(美聯社&截自MLB官網)

150公里速球直擊頭部，已經很恐怖了，若是命中臉，可想而知畫面會多麼讓人怵目驚心！而在響尾蛇13日與海盜之戰，就真的上演這樣的劇情，兩隊激戰到7下，海盜投手巴爾巴多(Johnny Barbato)面對蛇軍捕手艾恩內塔(Chris Iannetta)，一記失控的93英里(約150公里)速球，不偏不倚的打中艾恩內塔的臉。

此役比賽前段，蛇軍就靠著3下艾恩內塔的陽春炮領軍，單局打進7分大局，並一路保持領先。隨後到7下，艾恩內塔首棒上場打擊，與海盜中繼巴爾巴多纏鬥3球後，巴爾巴多控球卻突然走鐘，失控的速球直朝艾恩內塔臉而去，只見艾恩內塔來不及閃，被擊中鼻子和嘴巴交界處後，倒地數分鐘才能起身。

儘管艾恩內塔能自行走下場，但球打中他後彈飛到一旁，顯見力量之大，蛇軍也不敢大意，隨即把他換下場休息。總教練魯沃羅(Torey Lovullo)表示，艾恩內塔能自行下場，看起來一切還行，不過畢竟被擊中頭部，為避免後遺症，還需進一步檢查，「直到檢查結果出來前，都無法放心，我們會謹慎確定他是沒問題的。」

在一旁目睹艾恩內塔遭砸，海盜捕手史都華(Chris Stewart)直呼「真的很恐怖！」肇事的巴爾巴多則相當自責，坦言當時是想投一顆內角高球，但他卻失控了，「這真的不是故意的，我當下的感覺比場中所有人都還要糟，直到他能起身離開球場，才能稍微放下心來，我會去探望他，並確認他是沒事的。」

不過艾恩內塔雖挨砸，但事件發生時蛇軍以7分之差遙遙領先，雖然少了他坐鎮本壘，他們依舊未讓海盜越雷池一步。終場響尾蛇就以11比4大勝海盜，拉出一波3連勝，戰績緊咬國聯西區第1的洛磯和第2的道奇，暫居國西第3。

(中時電子報)