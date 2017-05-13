載母趕吃喜酒 疑超車不慎撞爛路邊車

無辜的小紅！被鐘男駕駛的銀色賓士休旅車一屁股撞上，直直插進路邊稻田裡。(謝瓊雲翻攝)

停放在路邊的紅色小車不幸被賓士車失控撞上，嚴重扭曲變形。(謝瓊雲翻攝)

難忘的母親節！彰化縣20歲鐘男今天中午開著銀色賓士休旅車，載母親準備要趕去吃喜酒，行經彰化縣福興鄉彰鹿路四段時，竟突然向路肩偏移，失控將停放路邊的紅色小轎車直接撞進一旁稻田裡，警方到場排除事故並釐清肇事原因。

根據路邊監視器畫面，今天中午12時46分許，鐘男駕車撞向路邊停放車輛，強大的撞擊力，讓被撞的紅色小車當場直直「插」進路旁稻田裡，車體嚴重扭曲變形，車體碎片散落一地，賓士休旅車也撞到引擎蓋掀開、車頭凹陷。

警方指出，賓士車鐘姓駕駛酒測值為0，乘客座50歲的鐘男母親頭皮撕裂傷，送醫後並無大礙，詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

由於事發當時撞擊聲響太大，附近居民都嚇了一跳，紛紛跑到路邊查看，有人還誤以為是砂石車事故；被撞爛的紅色小車陳姓車主無奈指出，車子因為熄火發不動所以暫時停放路邊，怎知竟會被撞成廢鐵，地上絲毫無煞車痕跡，可見肇事者未減速，將會向賓士車駕駛求償。

(中時)