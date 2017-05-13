母親節前夕 苗栗市公所表揚模範母親
苗栗市公所今天表揚28名由各里推薦的模範母親，透過簡單隆重的公開表揚方式向媽媽們致謝，模範母親代表。
最年長的模範媽媽是玉華里97歲徐雙妹女士，她育有6女2男，次女自幼因殘障聾啞，生活起居需要照顧，因家中人口眾多，為維持生計她要上山種雜糧、番薯及養豬等副業增加收入，多年前次子中風無法自理生活，她也毅然扛起照顧責任，堅毅不拔精神令人感佩。
徐雙妹近年曾因疾病及跌倒手術，但身體依然健朗，遇親友來訪仍能暢談過往，實為楷模。
表揚活動中同時也表揚苗栗市4個單親家庭，市長邱炳坤肯定每個單親媽媽雖然歷經家庭或婚姻受挫困境，她們仍努力突破困境，獨立撫養子女，展現母愛光輝，帶領家庭成員以樂觀積極的態度面對人生，透過表揚肯定溫馨家庭成員們的努力與信念，也給予社會大眾正向啟發。
模範母親代表，分別為：玉華里徐雙妹、上苗里胡楊桂硯、新川里黃曾生妹、水源里廖秋琴、中苗里羅鄧春蘭、福星里傅松妹、北苗里楊張伸妹、玉苗里李玉琴、青苗里吳月娥、清華里涂劉秋梅、高苗里黃淑正、維祥里葉月蘭、綠苗里劉林甘妹、勝利里潘劉豐妹、嘉盛里賴陳秀連妹、文聖里邱米妹、新英里邱徐秀蘭、玉清里黃瑞蘭、南勢里邱徐月桂、維新里張淑蓮、新苗里邱廷英、恭敬里徐黎英妹、文山里湯楊桂英、建功里梁愛華、嘉新里胡邱金枝、福麗里魏劉建珍、大同里劉金省、福安里羅徐春蘭。
(中時)
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