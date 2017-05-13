切爾西封王 泰瑞成英超最多冠隊長

切爾西隊長泰瑞（右）在教頭孔提麾下，贏得個人第5座英超冠軍。（美聯社資料照）

英超「藍軍」切爾西13日靠比利時前鋒（Michy Batshuayi）在第82分鐘替補建功，以1比0氣走地主西布朗維奇，提前贏得本季英超冠軍。藍軍36歲老將泰瑞（John Terry）此役雖未上場，仍成為英超首位5度帶領球隊奪冠的隊長。

從1992年英超成立以來，只有6位隊長能贏得2座以上的英超冠軍，泰瑞則超越了4冠的前曼聯名將羅伊基恩（Roy Keane），獨居第1。

更了不起的是，在「老佛爺」佛格森（Alex Ferguson）帶領曼聯叱吒英超的年代，共有7位隊長先後襄助奪冠，泰瑞卻參與了切爾西全部5座英超冠軍，從穆里尼歐（Jose Mourinho）、安切洛提（Carlo Ancelotti）到現任的孔提（Antonio Conte），都信任泰瑞的領導能力。

比利時前鋒巴蘇阿伊（中）替切爾西攻入致勝球。（美聯社）

然而，隨著年歲漸長，泰瑞本季在孔提麾下，僅於英超出賽7場（4先發），是5冠中實質貢獻最少的1次，也將於今夏約滿後離開史坦福橋。已經引退的前切爾西中場蘭帕德（Frank Lampard）則說，泰瑞的影響力很難找到接班人。

「本季他沒有在比賽中扮演要角，但在場下依然功不可沒。我知道一旦要走，每個人都會很懷念他，」蘭帕德說：「球隊得要有人出來接棒，也許就是凱希爾（Gary Cahill，本季多為場上隊長），但泰瑞對這支球隊還是很重要的。」

義大利籍教頭孔提（中）帶領切爾西拿下本季英超冠軍。（美聯社）

切爾西擊敗西布朗維奇，在英超榜首拉出10分優勢，也確定老二熱刺最後3戰全勝也無法追上。孔提首次執教英超就奪冠，也締造他在職業聯賽執教4連冠紀錄。在接掌義大利國家隊兵符之前，孔提曾帶領尤文圖斯在2012至14年3連霸義甲。

切爾西上季陷入低谷，僅以英超第10名作收，本季由孔提領軍重返巔峰。孔提賽後也立刻喊出，接下來在英足總盃決賽也要擊敗「槍手」兵工廠，以「雙冠王」讓這個賽季更加偉大。

(中時電子報)