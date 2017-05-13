千億媳婦徐子淇爆乳裝火辣開趴 胸部快看光光

徐子淇性感現身，爆乳呼之欲出。(取自東網)

徐子淇「衣Q」超高，打扮性感又不失高貴。(取自東網)

34歲「千億媳婦」徐子淇身為4個孩子的媽，身材依舊火辣，昨晚更以一襲性感白色禮服現身時尚趴，胸前爆乳呼之欲出、還開洞露出小蠻腰的打扮，瞬間奪走全場目光。老公李家誠不會吃醋？她自信笑說：「今晚全是女生，OK啦，開party就是要輕鬆。」

徐子淇火辣現身時尚趴，完美演繹什麼叫性感又不失高貴這形容詞，她也開心分享母親節當天會和媽媽、奶奶與家人一起過節，還收到小兒子的母親節禮物，是一個有兒子手印和相片的自製相框，讓她好開心。

(中時電子報)