陸女假旅遊真賣淫 穿和服、絲襪加100

客人加錢小姐就會穿上特殊的服裝。（陳鴻偉翻攝）

應召站透過LINE簡訊，以「絲襪誘惑」、「3P」、「毒龍鑽」等花招攬客。（陳鴻偉翻攝）

賣淫陸女持觀光簽證來台。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣現金和保險套。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方昨天前往西寧南路某民宅，一舉查獲5名以觀光名義來台賣淫的大陸籍女子，警方表示，這家名為「金牌」的應召站，在西門町一帶承租套房，再透過通訊軟體LINE發送廣告簡訊，大陸女子通常價格為3500元上下，為吸引尋芳客還提供「絲襪」、「和服」、「護士服」等特殊服務，客人只要再加100元，女子就會穿上這些服裝扮，經營2個月來生意十分興隆。

警方日前獲報，西寧南路某民宅不論白天深夜，經常都有男子進出，經循線追查，鎖定有應召站在此承租套房，大陸籍女子以觀光名義來台旅遊15天，隨即被安排住進各個套房內賣淫。

警方昨前往民宅搜索，當場查獲32歲張姓、31歲何姓等5名女子，其中3女正與客人進行性交易，查扣現金4萬6000多元，另有大批保險套，以及準備給小姐穿上的和服、絲襪等用品。

張姓房東到案時表示，他是以每天1800元的價格，以日租套房的形式租給對方，他以為陸女是來台旅遊的，不清楚他們是應召站，但說詞不為警方採信，警訊後依妨害風化罪將他送辦，5名陸女則依違反兩岸人民關係條例及社維法送辦。

(中時)