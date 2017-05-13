柯P失言風 柯母急緩頰：沒做壞事最重要

柯文哲（左）13日回新竹老家，陪母親何瑞英（右）過母親節。（徐養齡攝）

柯文哲（左）沒特別帶母親節禮物，何瑞英（右）看到兒子滿臉欣喜。（徐養齡攝）

柯文哲回老家過母親節。（徐養齡攝）

何瑞英強調兒子沒錯壞事最重要。（徐養齡攝）

台北市長柯文哲日前報告容積代金政策，脫口說出「被強暴的比被誘姦的便宜」，再度引來失言風波，柯母何瑞英13日為子抱屈，指柯文哲如果只是打比喻時說錯了，應該能被原諒，「沒做壞事最要緊」。

柯文哲今天專程帶兒子回新竹市老家，陪媽媽過母親節，柯母何瑞英滿臉欣喜，下午就坐在客廳等著久未見面的兒孫回家，不過因國道壅塞，柯P直到近下午4點才趕抵，笑嘻嘻提著公事包走進家門，尷尬說「沒帶母親節禮物」，何瑞英趕緊緩頰，指曾囑咐兒子不用帶東西回來。

面對柯P失言風波，何瑞英表示，她沒有看新聞，不知道事情原委，但若柯P只是打比喻說錯話，道歉後應該還是可以被原諒，隨即話鋒一轉，指不要像有的在外面搞小三、做壞事，柯文哲沒有做壞事最重要。

何瑞英護子心切溢於言表，強調柯文哲很努力，當市長常忙到沒天沒夜，像奴隸一樣，讓她看了很不捨，這還是他上任以來第一次回家過母親節。

黨內外盛傳有不少對手想與柯文哲一拚市長寶座，何瑞英對此看得很豁達，指「自己有沒有在做事、民眾有沒有認同感，才是最重要的，也不能自己喊當選就當選」，她腿愈來愈不行，下次不知道能不能再幫兒子助選拉票。

柯文哲面對媒體守候，匆忙走進家門，沒有多做回應，僅指他很少回家，這次也沒特別帶母親節禮物，「雙手空空的」。柯母透露柯P公務繁忙，晚上會直接北返，不會留在老家過夜。

(中時)