國民黨高市議員辦母親節活動 不忘嗆小英
國民黨高雄市議員方信淵在母親節前一天、13日與高雄市愛與關懷身心障礙協會、大高雄婦女會、服務社合辦「包水餃」、「尊親搥背」感恩活動，向天下媽媽致敬，現場參與的婦女們並以鳴氣笛、喇叭、吹哨方式「嗆爆小英」，抗議民進黨政府執政以來種種不當作為。
高雄市愛與關懷身心障礙協會、大高雄橋頭、梓官、彌陀、永安婦女會及橋頭民眾服務社，今天中午共同舉辦「包水餃」、「尊親搥背」活動，藉此彰顯孝親精神。
同時，因蔡英文政府執政將滿周年，但核食、毒品、戴奧辛雞蛋、瘦肉精、美豬開放、放寬蔬果農藥標準及「前瞻計畫」令民眾有疑慮，主辦單位活動中帶領參與民眾鳴氣笛、喇叭、吹哨，「嗆爆」蔡政府，為全民健康與生計發出怒吼。
大高雄婦女會理事長潘秀卿說，身為母親，實在難以忍受家人及下一代受到戕害，蔡政府只有意識形態治國，讓人民看不到未來。
方信淵則表示，民進黨上台，台灣不僅沒更好，反而讓民眾更不安心，顯見民進黨並沒有做好執政準備，只會對在野的國民黨不斷追殺。
(中時)
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