雲縣府暑期大專生工讀 月薪20K元

雲林縣府去年徵求暑期大專工讀生獲好評，一名女大生在城鄉發展處在協助繕打文件及資料整理。（雲縣府提供）

在雲林縣府文化處工讀的女大生協助環境整理與美化。（雲縣府提供）

雲林縣府去年首次推出暑假7月、8月本縣大學生工讀，月薪2萬1009元，各處室反應好用，今年再續辦，徵求20人，條件之一是工讀結束必須繳交1000字手寫心得報告。

勞工處指出，為協助本縣大專青年提早體驗職場生活，以利完成學業後順利就業，去年首次試辦暑期工讀，國立、私立大學生都有，大多大二、大三生報名，中籤的大多是女大生，工讀結束時，用人單位都稱讚「認真、好用」，建議今年續辦。

勞工處說，去年第一批工讀生「畢業」時，特地向他們致謝已經給學弟妹製造就業機會。

今年工讀期間從7月3日至8月31日，以勞基法給薪，最低工資每月2萬1009元，對在學生而言算是不低，下周一（15日）報名截止，工作地點有文化處、計劃處、新聞處、社會處、地政處等，預料將搶破頭。

勞工處表示，縣府暑期工讀一人只有一次機會，工讀前安排職前講習，包括職場倫理、人際關係、就業資源、工讀權利等，盼能協助青年學子在學時期即開始累積職場經驗，儘早思考與規劃個人職涯，順利進入就業市場。

今年20個工讀名額中將保留一半名額讓優先錄取經濟弱勢身分學生，其餘名額公開抽籤；工讀結束必須繳交1000字手寫心得報告。

(中時)