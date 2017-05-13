台灣受勒索性病毒攻擊 交大專家傳授祕招防免
有駭客鎖定Windows系統漏洞進行勒索病毒攻擊，台灣也成了重災區。專培育資安人才的交大亥客書院副院長謝續平表示，民眾一定要養成「離線備份」的習慣，就不受勒索性病毒的影響，只要重灌電腦系統即可，另也要盡少點閱來路不明的email、少下載個體戶開發的免費App，增加資安風險。
為打造臺灣一流的資安人才，交大日前成立了亥客書院，由前行政院長張善政領軍，今天外媒報導台灣受「WannaCryptor」勒索病毒攻擊，記者致電給書院副院長謝續平時，正好他就在書院教授有關於勒索性病毒的課程。
謝續平說，自己也收到了病毒的Email，但電腦不是windows系統不受影響。
他解釋說，勒索軟體會把電腦中所有的檔案都加密起來，且有如機器人的攻擊，一但進入個人的郵件中，就會自動發送給全部的聯絡人，也就是說只要攻擊秘書的電腦，就可以駭進老闆的電腦中，如果又是高手寫的病毒程式，事後要破密的成本和工程都很大。
謝續平強調，只要民眾養成案時備份的習慣，這類的攻擊就是「零影響」，只要重灌系統即可，但需要「離線備份」，避免線上備份也被病毒加密，備份的頻率不能太低，七天備份一次，更好的就是天天備份。
除了備份外，謝續平說，民眾切記不要點開來路不明的信件，附加檔案的威脅最大，再者是信件中的連結，並且盡可能避免下載來路不明的免費App，資料被駭的風險都很大。
像是交大的計中或是資工系等，都已經有備份的觀念，因此並不擔心受病毒攻擊。
(中時)
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