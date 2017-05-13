藍營發動 嗆暴2266蔡政府快閃活動
中國國民黨台中市黨部，今天下午2時半在台中火車站新站前廣場，發動「捍衛無毒家園 全民嗆爆執政2266的蔡政府」快閃活動，上百人齊聲用哨子、氣笛、喇叭聲，一起怒嗆對菜政府「2266」的不滿。
國民黨台中市市黨部主委任杰表示，蔡英文執政即將屆滿週年，人民已經失去了信任，淪為「綠色執政 災難保證」。在食安議題上民怨至深，從去年4月，內定農委會主委曹啟鴻表示準備用食安換取FTA，美豬進口；今年2月禽流感大爆發；3月15日修正「農藥殘留容許量標準」放寬20倍；4月台中市驚爆「黑心肉品過期4年恐已銷售全台，台中市政府竟然隱瞞9天」等，均曝露出政府政策失當，人民對政府已經沒有期待。
任杰說，民進黨執政，前瞻計畫可以花8800億，人民重視的食安問題確不見影，食安已成民進黨的口號，民眾不滿，只能走上街頭，一起捍衛無毒家園，向蔡政府火大嗆聲。
「捍衛無毒家園」行動，除了針對食品安全、反毒豬、反核食、反黑心食品、反對放
寬農藥殘留標準；另外也要求校園安全、反對毒品除罪化、反對毒品在校園流竄。此外，也將反對意識型態之毒，期盼當政者不要操縱人民對立，並呼籲政府讓下一代生活在沒有毒食物、毒飲水、毒空氣、毒校園的台灣。
(中時)
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