判王景玉免死 謝祖武憤怒：地院有思覺失調症嗎

謝祖武不滿王景玉兇殺案判決。（圖／中時資料照片）

謝祖武嗆地院也得思覺失調症。（圖／取自謝祖武臉書）

去年4月年僅3歲的女童「小燈泡」遭兇嫌王景玉當街砍殺身亡，昨(12日)士林地方法院開庭，參考「兩公約」與「身心障礙者權利公約」判定王景玉無期徒刑與褫奪公權終身，身為人父的謝祖武今早對此發文，痛心說：「現在的我不是演員，只是一個平凡而緊張的父親，我真的決定孩子們的安全還是靠自己吧！哦，對了，請問地院有得思覺失調症嗎？」

昨士林地院公布王景玉兇殺案判決書，研判王景玉行兇動機是「罹患思覺失調症所產生妄念之影響」，手段兇殘，對被害者與社會治安造成重大影響，其所作所為是「情節最重大之罪」，且再犯風險高，但受限兩公約等條文，判王景玉無期徒刑。

育有一子的謝祖武，稍早對此案有感在臉書說：「我不是法學專家，但我覺得法律應該要保護好人、懲罰壞人，兩公約護身符實在太令人憤怒與不解，小朋友的安全絕對是重中之重。現在的我不是演員，只是一個平凡而緊張的父親，我真的決定孩子們的安全還是靠自己吧！哦，對了，請問地院有得思覺失調症嗎？」之後不忘酸：「臺詞：『多唸點書，對你的身體好 』。 真相 :『少接近陌生人，對你的孩子好』」，網友笑翻回：「難怪會演尚智和徐磊，完全中肯」、「這句超嗆XDDDD」。

(中時電子報)