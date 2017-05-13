保護犯罪被害人 司改會決議庭審不揭露個資

司法改革國是會議第一分組，今(13)日增開會議，就建構維護被害人尊嚴的刑事司法議題，強化保護犯罪被害人，作成法院公開審理案件時，應保障被害人或其家屬的隱私，如非必要不揭露被害人或其家屬的相關個資等5項決議。

司改國是會議，今日上午9點在司法院召開第三次增開會議，議程原訂討論如何具體保護犯罪被害人，建構維護被害人尊嚴刑事司法等3項議題，因委員討論熱烈，會議直到下午近3點才結束。原本出席委員，曾任鄭捷、龔重安、蔡京京和小燈炮案王姓凶嫌的辯護律師黃致豪，提案討論相關「偵查不公開」議題，因先前會議就曾討論，加上今日會議時間冗長，最後並未討論。

召集人羅秉成說，這個議題保留到日後會議再討論；屆時如議題討論事項過多，受限時間因素也有可能就不再討論。

建構維護被害人尊嚴的刑事司法，保護犯罪被害人議題，與會委員認為，犯罪被害人乃是身心受苦、權利受害者的「案件當事人」，但在刑事訴程序條文規範卻非「訴訟當事人」。其中屬於生命、身體等受到重大侵害的犯罪被害人，在司法程序中尤其有特別保護的必要，因此類被害人面對刑事司法程序「孤立無援」，僅能「暗夜哭泣」。

為能提升台灣人民對於司法的信賴，政府不僅有義務協助被害人走出傷痛，刑事程序更應避免造成「二次」、「三次」傷害可能，並該反映被害人觀點意見，最後達成以下5項結論。

1.保障隱私，維護尊嚴。法院在行公開審理程序時，應保障被害人或其家屬的隱私，如非必要，不揭露被害人或其家屬的相關個資。

2. 訴訟資訊適時掌握：犯罪被害人是案件的當事者，應有權瞭解訴訟進度，如偵查中告知偵查進度及案件記錄。因此，案件偵查終結，不論起訴、不起訴、緩起訴等，以及案件訴訟過程，應建置訴訟機制保障被害人閱卷、通知(例如，加害人交保、假釋等等訊息告知)等權利，以使被害人了解、掌握程序進行及其內容。

3.法庭保留被害人席。為尊重被害人及保障其權益，應於法庭審判區域內設置被害人席位，且其席位應鄰近檢察官，以利於充分溝通進行相關訴訟活動，使法院得充分聽取被害人之意見。

4.紛爭解決一次性：為減輕被害人所受精神苦痛與負擔，避免民刑事裁判矛盾或不一致情形，原則上應藉同一審判程序解決民刑事爭議糾紛，建請司法院研議以修法或司法行政措施予以落實，尤應提供刑事庭法官對附帶民事訴訟自為判決的制度性誘因，以鼓勵刑事庭法官落實刑事訴訟法第501條規範。

5.扶助律師一路相伴。對經濟弱勢等犯罪被害人，申請法律扶助，法律扶助基金會應指派熟悉被害人保護法令的扶助律師，協助被害人落實刑事程序的支援機制。

(中時)