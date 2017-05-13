統一企業攜手20家企業 促成66對銀髮佳偶穿婚紗走紅毯
統一企業社會福利慈善基金會今天於南台科大舉辦這一場別開生面的銀髮族婚紗走秀盛會，邀集大台南66對結婚60年以上老夫老妻，穿婚紗裝乎水水，完成人生大事，66對銀髮佳偶在花童、UGJ校園甜心和統一獅職棒球星引領下，步上紅毯，現場湧進千名家屬見證，大家都直呼好感動，不少家庭更4、5代成員到場，場面熱烈。
統一企業社會福利慈善基金會總幹事涂忠正說，自己的八旬父母也是在那個物質缺乏年代完婚，沒能穿婚紗拍照，多少有點遺憾，讓他萌念為這些長輩圓一個夢，台南也有多達20幾家企業共襄盛舉。
統一企業慈善事業基金會總幹事涂忠正表示，這次活動能順利的開辦，要感謝各界人士和集團內部各個關係企業的鼎力贊助。籌備過程中，主辦單位及贊助廠商從活動流程規畫、婚紗、梳妝，無不絞盡腦汁，同時為了增添現場歡樂氣氛，統一社福會還特別前往阿公阿嬤府上拍攝溫馨有趣的短片，現場更直播阿公阿嬤梳妝打扮的畫面，讓大家看了會心一笑。
活動集結統一超商、貝洛邦精品麵包、統一獅職棒、統合開發、統萬、統昶行銷、統一精工、千禧之愛基金會，以及南臺科大、台南IF時尚精品婚紗、新營紐約時尚精品婚紗、永康科技巨星時尚婚紗、明新食品、高雄點晶品時尚精品婚紗、米蘭時尚髮型、南臺科大老闆娘促進交流會、花仙子花藝設計專門店、正大藝術社、紘瓦屋娛樂行銷及上諺創意行銷等20家公司行號共襄盛舉。
涂忠正說，藉此活動，一方面以實際的行動響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業責任，另一方面，希望通過集團與異業相結合的方式，共同喚起社會大眾對台灣已邁入高齡社會之後老人照顧問題的重視。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。