統一企業攜手20家企業 促成66對銀髮佳偶穿婚紗走紅毯

統一企業社會福利慈善基金會邀集大台南66對結婚60年以上老夫老妻，完成終身大事。(曹婷婷攝)

阿公阿嬤手牽手踏上紅毯，畫面溫馨感人。(曹婷婷攝)

統一企業社會福利慈善基金會今天於南台科大舉辦這一場別開生面的銀髮族婚紗走秀盛會，邀集大台南66對結婚60年以上老夫老妻，穿婚紗裝乎水水，完成人生大事，66對銀髮佳偶在花童、UGJ校園甜心和統一獅職棒球星引領下，步上紅毯，現場湧進千名家屬見證，大家都直呼好感動，不少家庭更4、5代成員到場，場面熱烈。

統一企業社會福利慈善基金會總幹事涂忠正說，自己的八旬父母也是在那個物質缺乏年代完婚，沒能穿婚紗拍照，多少有點遺憾，讓他萌念為這些長輩圓一個夢，台南也有多達20幾家企業共襄盛舉。

統一企業慈善事業基金會總幹事涂忠正表示，這次活動能順利的開辦，要感謝各界人士和集團內部各個關係企業的鼎力贊助。籌備過程中，主辦單位及贊助廠商從活動流程規畫、婚紗、梳妝，無不絞盡腦汁，同時為了增添現場歡樂氣氛，統一社福會還特別前往阿公阿嬤府上拍攝溫馨有趣的短片，現場更直播阿公阿嬤梳妝打扮的畫面，讓大家看了會心一笑。

活動集結統一超商、貝洛邦精品麵包、統一獅職棒、統合開發、統萬、統昶行銷、統一精工、千禧之愛基金會，以及南臺科大、台南IF時尚精品婚紗、新營紐約時尚精品婚紗、永康科技巨星時尚婚紗、明新食品、高雄點晶品時尚精品婚紗、米蘭時尚髮型、南臺科大老闆娘促進交流會、花仙子花藝設計專門店、正大藝術社、紘瓦屋娛樂行銷及上諺創意行銷等20家公司行號共襄盛舉。

涂忠正說，藉此活動，一方面以實際的行動響應政府對老人族群的關懷，善盡社會企業責任，另一方面，希望通過集團與異業相結合的方式，共同喚起社會大眾對台灣已邁入高齡社會之後老人照顧問題的重視。

(中時)